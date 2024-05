NETISCHOLA 

tourisme durable

Rénovation énergétique et tourisme dans les Pyrénées Orientales

Lorsqu'il s'agit de prendre la grande décision de rénover ou de déménager, le site Web Tous Travaux Rénovation offre des conseils à ceux qui envisagent ces options. Cet Artisan rénovation à Argeles, Canet, Saint Cyprien propose un certain nombre de conseils et un calculateur de coûts de rénovation : Tous Travaux Rénovation affirme qu'il y a huit très bonnes raisons de remodeler et dix raisons de déménager si le tourisme le prédispose. Parmi les huit raisons de rester, il y a le fait que vous aimez vos voisins, votre emplacement et que vous pouvez obtenir la maison que vous voulez en la remodelant.

Les meilleurs travaux de rénovation dans les Pyrénées Orientales pour augmenter la valeur d'une maison touristique

Si vous souhaitez améliorer la valeur de votre maison sur le marché du tourisme dans le 66, il existe cinq projets de rénovation dans lesquels vous devriez investir. En haut de la liste de figure le remplacement du bardage haut de gamme, car c'est la première chose qu'un acheteur potentiel voit. Un nouveau revêtement peut également améliorer l'isolation. Toutefois, si une amélioration "haut de gamme" n'est pas dans votre budget, bankrate a placé le "remplacement du revêtement moyen" en quatrième position sur sa liste.

En deuxième position sur la liste, on trouve la rénovation d'une salle de bains, selon notre artisan rénovation à Prades, Millas et Le Soler . L'amélioration d'une vieille salle de bains et l'ajout d'accessoires modernes donnent l'impression que la maison a été bien entretenue. Cependant, faites attention à ne pas ajouter des jacuzzis ou des spas à domicile tape-à-l'œil, car ils ne plaisent pas à tous les acheteurs. La rénovation de la cuisine figure également sur la liste. Mais Tous Travaux Rénovation prévient que les mêmes règles que pour les salles de bains s'appliquent aux cuisines. L'ajout de touches coûteuses, comme des comptoirs en granit, n'augmentera pas nécessairement la valeur de votre maison et il se peut que vous ne fassiez pas de profit sur cette amélioration.

Enfin, transformez un grenier en chambre à coucher. Comme il s'agit d'un projet assez coûteux, l'artisan rénovation énergétique des Pyrénées Orientales indique que vous ne devriez le faire que si vous prévoyez de vivre dans la maison pendant quelques années. Considérez également que les chambres à coucher sous les combles ne sont pas appropriées dans toutes les régions, car dans certaines régions, les combles ont tendance à être beaucoup plus petits qu'ailleurs