Netischola 

J’ai très envie de changer mes meubles en ce moment ou de réaménager mon logement de Montpellier... Bref, avant de de demander un devis rénovation à Montpellier, je préfère être sûr de mes choix de rénovation. Comme, il est un petit peu difficile d’imaginer l’effet de cette petite commode blanche d’Habitat dans ma chambre ou de telle couleur de peinture dans la cuisine, j’ai utilisé Sweet Home 3D pour tester mes idées dans le monde virtuel en 3D : ce logiciel gratuit peut être installé sur son ordinateur personnel ou alors utilisé en ligne depuis son navigateur. J’ai préféré le télécharger et j’ai donc été sur le site sweethome3D.

Le logiciel de modélisation de maison

L'interface n’est pas très attirante et garde une structure logicielle traditionnelle avec des menus, des boutons, des dossiers. Elle est séparée en 4 zones : - objets du catalogue, - objets dans la maison, - plan en 2D, - vue 3D. Cette organisation permet d’avoir une bonne visibilité de son projet, mais l’interface gagnerait à être plus épurée (image 1). Des aides non négligeables Ce logiciel est disponible en plusieurs langues. Le site officiel offre une galerie de projets et une documentation riche. C’est utile pour commencer. Des vidéos et un guide utilisateur sont disponibles. Par ailleurs, les textures et modèles 3D sont accessibles et téléchargeables depuis le site. Dans l’interface, l’aide de Sweet Home3D est disponible à tout moment.

Ma maison étape par étape

1. J’importe mon plan de maison à rénover comme image d’arrière plan J’ai commencé par importer mon plan de maison en arrière-plan, comme je l’avais vu dans un tutoriel. C’est bien plus simple d’avoir un repère pour dessiner le plan en 2D. J’ai donc pu tracer les murs de ma maison. La vue 3D change en temps réel. (image 3)

2. Je personnalise ma façade de maison, j’ai ensuite choisi la texture de mes murs extérieurs. Puis, j’ai placé mes ouvertures (portes et fenêtres) à l’aide du plan. (image 4)

3. Je nomme mes pièces, cette fonctionnalité est très pratique. Pour chaque pièce, j’indique si c’est la cuisine, le salon ou la chambre. Ainsi lorsque je passerai à l’étape d’aménagement, les bibliothèques de meubles et textures proposées seront en relation avec la fonction de la pièce. Je termine par l’attribution d’une texture pour les sols (carrelage, parquet, moquette).

4. Je meuble mes pièces : je suis alors passé à l’ajout de meubles dans chacune de mes pièces. Il n’y a pas de collisions entre les objets et très peu d’aimantation aux murs. Il n’y a donc presque pas d’assistance dans le placement des objets, c’est un peu dommage. Pour voir le résultat en 3D, je n’ai pas trouvé le moyen de cacher mes murs, c’était gênant !

Par contre, j’ai quasiment placé tous mes meubles en ne me fiant qu’à la vue 3D. En 2D, du fait des icônes des objets qui se superposent c’est plus difficile. (image 5)

Au final, avec ce logiciel sweethome3D utile pour visualiser toute rénovation de logement, j’ai regretté le fait qu’il y ait peu d’objets pour meubler les pièces et surtout très peu d’éléments de décoration.